Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget este construit pe o serie de premise excesiv de optimiste, pornind chiar de la scenariul de crestere economica, urmat de incasarile din TVA, veniturile din accize, dinamica numarului de angajati sau castigul salarial brut in sectorul concurential, arata Consilul Fiscal.

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Ministerul Justitiei a formulat 72 de observatii la Ordonanta “Valcov - Teodorovici” !!!!! 72 !!!!Consiliul Economic si Social ( patronate , sindicate si ong-uri) au dat in unanimitate aviz negativ! Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ( principalii investitori si contribuabili la Bugetul…

- Premierul Viorica Dancila a lasat deschisa posibilitatea adoptarii ordonanței de urgența care introduce noi taxe chiar in ședința de Guvern de joi, daca se finalizeaza discuțiile din Consiliul Economic și Social. Dancila a fost intrebata la Palatul Parlamentului, dupa dezbaterea moțiunii de cenzura…

- Consiliul Economic si Social s-a reunit de urgenta pentru a lua in discutie controversatele masuri fiscale anuntate de ministrul Finantelor. Si asta dupa ce ieri, oamenii de afaceri au cerut vehement ca proiectul sa fie retras si analizat cu atentie.

- Salariul minim brut pentru angajatii cu studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare va fi de 2.350 de lei de la 1 ianuarie, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern. In document nu se precizeaza daca de acest salariu vor beneficia si angajatii care au peste…

- Membrii cabinetului se intrunesc astazi in sedinta saptamanala de guvern. Printre actele normative aflate pe ordinea de zi este si cel referitor la Fondul Suveran de Investitii. Proiectul de ordonanta privind Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va ajunge astazi in discutia executivului, avand…