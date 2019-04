Bugetul Consiliului Judetean Timis pe anul 2019 a fost, in sfarsit, aprobat in sedinta ordinara de astazi. In plen nu au fost prea multe discutii pe marginea acestui buget, doar o parte dintre consilierii judeteni liberali au avut cateva observatii. Astfel, Marian Vasile, fost vicepresedinte al CJ Timis, a precizat ca “bugetul a fost […] Articolul Bugetul Consiliului Judetean Timis, aprobat. Dobra: “Am alocat cei mai multi bani pentru investitii din istoria judetului” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .