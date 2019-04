Bugetul comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2019 a fost aprobat. Investiţii în modernizarea şi dezvoltarea edilitară a comunei Miercuri, 17 aprilie, putem spune ca a fost o zi fructuoasa pentru administrația comunei Ștefaneștii de Jos, Consiliul local și Primarie, laolalta. Afirmam aceasta, ca urmare a faptului ca ședința de Consiliu local convocata cu scopul de a se analiza și aproba bugetul localitații pentru anul 2019 a fost una constructiva, in care s-a discutat cu seriozitate și simț civic proiectele de viitor ale comunei, benefice pentru dezvoltarea și modernizarea acestei localitați. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 449, ediția print Așadar, consilierii locali au avut sarcina de a dezbate structura bugetului… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

