- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, a trecut peste accidentarea de la glezna si peste ambitia americancei Lauren Davis ( 4-6, 6-4, 15-13), pentru a se califica in optimile de finala ale Australian Open la capatul unei meci maraton de 3 ore si 44 minute. “Cu siguranta ca a fost un meci foarte dificil, foarte…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Mai multe drumuri naționale și județene era inca inchise sau cu trafic restricționat, joi la pranz, din cauza viscolului. Potrivit Poliției, circulația rutiera la nivel national la ora 13:00, se prezenta astfel: Drumuri naționale inchise: 5 – In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavosatra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note.…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Vremea va fi calda și in urmatoarele zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa, spre sfarsitul anului, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASMB) va returna catre bugetul Primariei Capitalei aproximativ 100 de milioane de lei, bani care nu au fost cheltuiti de catre spitalele care tin de ASSMB, motivul principal fiind legat de licitatii publice blocate de contestatii.Potrivit…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, amana pentru anul viitor discuția despre subiectul politicienilor interceptați pe un mandat colectiv dat in campania electorala din 2014. „Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre…

- Doi hackeri romani sunt acuzați de autoritațile din SUA ca au penetrat fraudulos camerele de supraveghere video ale poliției din Washington. Atacul ar fi avut loc intr-un interval de patru zile de la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Potrivit autoritaților americane, aproape doua treimi din camerele…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Curtea Europeana de Justitie urmeaza sa decida miercuri daca Uber, start-up-ul american care le ofera utilizatorilor de smartphone-uri un serviciu de transport alternativ la taxiuri, este sau nu o companie de transport care trebuie sa se supuna regulilor din industrie, scrie “Bloomberg”, citat de “Ziarul…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

- Celebra soprana cu o cariera internaționala este invitata speciala a Operei Romane Craiova pentru tradiționalul spectacol eveniment de Craciun. „Craciun la Opera”, programat pentru data de 21 decembrie 2017, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu”, se bucura de prezența unor oaspeți…

- Funeraliile Regelui Mihai I au impresionat intreaga lume prin organizarea impecabila, totoul decurgand in cele mai mici detalii conform planului, fara niciun fel de incident. Cel care s-a ocupat de organizarea și desfașurarea funeraliilor a fost singurul general turc din Romania, Gelaledin Nezir, actualul…

- Compania Alstom a anunțat ca va executa lucrari in valoare de circa 40 de milioane de EUR pe subtronsonul Ilteu-Gurasada, in cadrul contractului de modernizare feroviara semnat recent de CFR SA și consorțiul Asocierea RailWorks, din care Alstom face parte. Termenul de finalizare este decembrie 2020,…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Poliția Romana iși marește parcul auto cu cateva mii de mașini pentru care va plati 50 de milioane de euro. Inspectoratul General al Poliției a semnat, pe 4 decembrie, un acord-cadru cu singurul ofertant, grupul Renault Commercial Roumanie SRL, pentru furnizarea a maxim 5.500 de autovehicule de patrulare…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat anumiți lideri ai PSD ca intentioneaza sa organizeze in zilele urmatoare. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Cațiva protestatari au provocat incidente, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde au incercat sa blocheze activitatea de instalare a targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei. Protestatarii s-au adunat inca de dimineața pentru a impiedica amplasarea casuțelor din cadrul targului de Craciun.…

- Jandarmeria Romana a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, imagini din timpul protestului de duminica seara, aratand ca mai multi participanti la marș au agresat caii institutiei. “……care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente in ochii…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a remediat in mod diplomatic mesajul Departamentului de Stat al SUA transmis, luni seara, prin vocea purtatorului de cuvant, care a provocat un val de indignare de la București. Rex Tillerson a vorbit despre relația dintre statele europene și SUA, facand trimiteri…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…

- "Ne-am gandit, așa, pentru comparație, sa vedem ce am fi putut face cu banii aceștia, ce ar fi putut face Bucureștiul cu aceasta suma cuprinsa intre 440-616 milioane euro. Ar fi putut sa iși asigure flota de autobuze pentru urmatorii 20 de ani, vorbim de 1.760 de autobuze, care ar fi putut sa fie…

- Valorile termice vor fi in crestere usoara in toata tara si se vor situa peste cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, cu maxime intre 8 si 16 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea innorari temporare si va ploua slab, local in regiunile nord-vestice…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Grupul KMG International (KMGI) a anunțat obținerea unui profit net de 77,2 milioane USD in primele noua luni ale anului, pe fondul unei creșteri cu peste 28% a cifrei brute de afaceri pana la un nivel de 6,4 miliarde USD. In perioada similara a anului trecut, profitul net a fost de 12,3 milioane USD.…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa retrimita Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dosarul lui Rami Ghaziri, supranumit “Regele Puilor”. Potrivit Antena 3, decizia judecatorilor vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, proprietarul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…

- Dosarul disjuns din “cazul Colectiv” se afla in instrumentare și astazi, la doi ani de la tragedie. Anunțul a fost facut, marți, de Parchetul General care argumenteaza durata cercetarilor prin faptul ca sunt inca in curs de efectuare circa 80 de expertize medico-legale complexe privind leziunile traumatice…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discuție, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și va emite un aviz consultativ. Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din…

- Un miner este dat disparut și trei au fost raniți, luni dimineața, intr-o deflagrație care s-a produs pe o galerie a minei Uricani, din Valea Jiului, exploatarea subterana fiind in procedura de inchidere. Potrivit prefectului județului Hunedoara, Fabius Kiszlely, trei mineri au fost gasiți și au fost…