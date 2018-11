Bugetul cadourilor de Craciun Romanii vor cheltui pentru cei dragi 730 de lei, o crestere cu 12% fata de 2107, arata un sondaj GKI Digital realizat pe un esantion de respondenti de 1.335 de persoane. Internautii vor scoate din buzunar cu 76 lei mai mult, iar cele mai multe cadouri vor fi destinate familiei restranse, in medie 3-4 persoane. […] Bugetul cadourilor de Craciun is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

