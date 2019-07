Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a redus alocarea financiara pentru organizarea Festivalului Teszt, Primaria Timișoara continua sa taie din banii pentru cultura. Astfel, recent, pe site-ul instituției a fost facut public Programul anual al finanțarilor nerambursabile de la bugetul propriu al Casei de Cultura a Municipiului…

- Bugetul alocat editiei din acest an a Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in prima zi de lansare, dupa 12 ore de la debutul sesiunii de inscriere, potrivit datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru…

- Bugetul alocat editiei din acest an a Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in prima zi de lansare, dupa 12 ore de la debutul sesiunii de inscriere, potrivit datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM).…

- Conform datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), jumatate din bugetul alocat in acest an Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in trei ore si jumatate de la debutul sesiunii de inscriere. Spre exemplu,…

- Jumatate din bugetul alocat în acest an Programului Rabla pentru electrocasnice, în valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat în trei ore si jumatate de la debutul sesiunii de înscriere, potrivit datelor postate

- Delgatia Romaniei la Eurovision 2019 va fi alcatuita din 11 persoane, dintre care sase vor fi artistii care vor urca pe scena de la Tel Aviv. Bugetul deplasarii in Israel, aprobat de Consiliul de Adminstratie al TVR, este de aproximativ 100.000 de euro.

- Ministerul Educatiei Nationale a alocat si virat fondurile necesare efectuarii platilor restante prevazute de hotararile judecatoresti, precum si a celor scadente in 2019, astfel incat pana la sarbatorile de Pasti cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar sa beneficieze de sumele…