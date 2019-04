Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat a intrat pe deficit in cea de-a doua luna a acestui an, in conditiile in care executia pe primele doua luni arata un deficit de 5,2 miliarde de lei (0,51% din PIB), Acesta este în scădere, însă, faţă de soldul negativ de 5,5 miliarde de lei…

- Bugetul general consolidat a incheiat prima luna a acestui an cu un excedent de 0,07% din Produsul intern brut, respectiv 700 de milioane de lei, in scadere comparativ cu soldul pozitiv consemnat in prima luna a anului trecut, de 0,21% din PIB sau 1,98 miliarde de lei, informeaza Agerpres.Citește…

- Bugetul general consolidat a incheiat prima luna a acestui an cu un excedent de 0,07% din Produsul intern brut, respectiv 700 de milioane de lei, in scadere comparativ cu soldul pozitiv consemnat in prima luna a anului trecut, de 0,21% din PIB sau 1,98 miliarde de lei. Ministerul Finantelor…

- Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1,02 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate joi seara de…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi seara, proiectul bugetului de stat pe 2019 și proiectul bugetului de asigurari sociale, urmand ca cele doua acte normative sa fie aprobate sambata de Guvern. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe o creştere de 5,5% faţă de 2018,…

- Bugetul general consolidat a incheiat anul 2018 cu un deficit de 2,88% din Produsul Intern Brut, nivel identic cu cel la care s-a inchis bugetul si in anul 2017, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice, informeaza AGERPRES . Deficitul bugetar se plaseaza, astfel, sub tinta de…

- Bugetul general consolidat a incheiat anul 2018 cu un deficit de 2,88% din Produsul Intern Brut, nivel identic cu cel la care s-a inchis bugetul si in anul 2017, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. Deficitul bugetar se plasează, astfel, sub ţinta de 2,97% din…

- "Anul trecut se inchide, pentru ca datele oficiale vor fi undeva la finalul lunii martie, cand si Eurostat va veni si va confirma exact, cu un deficit bugetar sub 3% din PIB. Noi am spus undeva sub 2,9% din PIB, in zona acea. Chiar daca nu avem datele oficiale inca, vor fi date pe executia pe decembrie,…