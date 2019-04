Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice a afișat luni, 1 aprilie, execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an, deși trebuia sa o faca pe 25 martie. Chiar daca este aceasta întârziere, aceasta arata ca deficitul pe primele doua luni din acest an a fost de 0,51% din PIB, mai mic cu 0,07 puncte…

- In scadere, comparativ cu prima luna a anului trecut, cu 0,21% Bugetul general consolidat a incheiat prima luna a acestui an cu un excedent de 0,07% din Produsul intern brut, respectiv 700 de milioane de lei, in scadere comparativ cu soldul pozitiv consemnat in prima luna a anului trecut, de 0,21% din…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna ianuarie cu un excedent de 0,7 miliarde lei, 0,07% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape trei ori mai mic decat cel din ianuarie 2018, arata datele publicate marti pe site-ul Ministerului…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, în luna ianuarie a anului 2019 s-a încheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB, a anunțat marți Ministerul Finanțelor. Luna ianuarie este în mod tradițional una de excedent bugetar,…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi seara, proiectul bugetului de stat pe 2019 și proiectul bugetului de asigurari sociale, urmand ca cele doua acte normative sa fie aprobate sambata de Guvern. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe o creştere de 5,5% faţă de 2018,…

- Bugetul general consolidat a incheiat anul 2018 cu un deficit de 2,88% din Produsul Intern Brut, nivel identic cu cel la care s-a inchis bugetul si in anul 2017, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice, informeaza AGERPRES . Deficitul bugetar se plaseaza, astfel, sub tinta de…

- Bugetul general consolidat a incheiat anul 2018 cu un deficit de 2,88% din Produsul Intern Brut, nivel identic cu cel la care s-a inchis bugetul si in anul 2017, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. Deficitul bugetar se plasează, astfel, sub ţinta de 2,97% din…

- In 2017, deficitul bugetar a fost de 24,3 miliarde lei, respectiv 2,88% din PIB. In primele 11 ale anului trecut, bugetul general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB, de aproape trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017. In…