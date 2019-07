Bugetarilor li se vor tăia salariile. Când şi de ce Romanii angajati la stat cu rezultate mediocre la locul de munca risca sa primeasca un salariu mai mic timp de un an de zile, conform prevederii din Codul administrativ al Romaniei. In schimb, angajatii performanti vor primi prime. In prezent, singurele variante de evaluare a functionarilor publici sunt promovarea sau eliberarea din functie. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent din veniturile incasate la stat care merg catre plata salariilor bugetarilor, arata un raport lansat de Consiliul Fiscal. Anul trecut, acestea ne-au costat cu cinci miliarde lei mai mult decat a estimat initial Guvernul.

