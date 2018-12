Bugetarii vor primi vouchere de vacanta si in urmatorii doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca voucherele de vacanta in valoare de 1.450 lei vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani - 2019 si 2020. "Printr-o decizie pe care o adoptam astazi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom…

- Guvernul se pregatește de un an 2019 de austeritate, iar pentru sistemul bugetar va fi prapad. Conform unui draft al unei Ordonanțe de Urgența, in 2019 Guvernul trebuie sa taie o serie de cheltuieli bugetare, altfel Romania va depași ținta asumata de 3% din PIB.Spre informare, AICI textul…

- Cei 4.000 de angajati ai Consiliului Judetean Buzau si ai institutiilor subordonate vor primi, pana la finele lunii noiembrie, tichetele de vacanta pentru anul 2018. Acest lucru este posibil dupa ce Guvernul a alocat judetului Buzau, prin rectificare bugetara, aproape 6 milioane de lei. Voucherele,…

