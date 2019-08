Bugetarii, vizați de Guvernul PNL. Cîțu anunță ”curățenia de primăvară”: Adio vouchere, tichete de vacanță, sporuri, libere... ”In medie salariile nete ale bugetarilor sunt duble fata de cele din sectorul privat. DUBLE! Dar comparatia nu este corecta. Nu surprinde toate informatiile. Bugetarii primesc tichete de vacanta, tot felul de sporuri, zile libere si cel mai important siguranta ca indiferent de cat prost isi fac meseria nu pot sa concediati. Tot ce primesc in plus bugetarii este sustinut de taxe platite de privati. Este clar ca bugetarii sunt privilegiatii societatii. (...) O DISCRIMINARE nenorocita care trebuie sa dispara din societate. AJUNGE!!!” scrie Florin Cițu, pe Facebook. Senatorul PNL a gasit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

