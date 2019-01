Bugetarii vasluieni, “faultati” la voucherele de vacantã LOVITURA… Voucherele de vacanta au reprezentat una dintre masurile apreciate atat de salariatii la stat, cat si de mediul de afaceri. Anul 2019 aduce insa o veste proasta celor care beneficiaza de aceste tichete. Autoritatile au decis sa acorde vouchere de vacanta si in 2019, insa valoarea acestora va ramane tot de 1.450 de lei, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

