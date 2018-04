Bugetarii primesc salariile inainte de Paste, mai putin profesorii. Ministerul Educatiei spune ca nu a avut timp sa faca platile

Stiri pe aceeasi tema

- Cazuri de agresiune in scolile din mediul rural Foto: Arhiva. Autoritatile sunt preocupate de înmultirea cazurilor de agresiune care se petrec în scoli, în special în cele din mediul rural. Într-o localitate din judetul Vaslui, un barbat a intrat cu cutitul…

- In cursul anului 2017, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a primit aproximativ un numar de 12.860 rapoarte de tranzactii suspecte (R.T.S.), iar peste 320 R.T.S.- uri dintre ele au privit operatiuni neefectuate. In aproximativ 232 cazuri Oficiul a decis suspendarea operatiunilor.…

- Comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de joi, 29 martie, noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici, abonați ai operatorului economic Engie Romania SA. Astfel, de la 1 aprilie, circa 1,6 milioane de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei prelungește suspansul și in celalalt dosar al afaceristului gorjean Ion Bircina, zis Goeru, care vizeaza tot infracțiuni de corupție. Joi, instanța suprema a stabilit un nou termen, pe 10 mai, la ora 11.00, in procesul in care este judecat și fostul…

- Datele cu caracter personal sunt apreciate ca cea mai valoroasa resursa din lume si, pe cale de consecinta, valoarea acestora le face vulnerabile la furt sau abuz. Importanta acestor noi reglementari sunt constientizate in ziua de astazi, mai mult ca oricand, dupa declansarea scandalului Cambridge…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, joi, noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici. In cazul Engie Romania, ANRE a aprobat o crestere a preturilor pentru consumatorii casnici de 1,2 bani/kWh, de la 11,8…

- Toți romanii care trimit, in țara, sume mai mari de 1000 de euro, vor fi verificați de stat. Potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), orice banca sau serviciu de transfer de bani are obligatia sa transmita in maximum…

- Eveniment gazduit de Banca Mondiala BUCUREȘTI, 28 martie 2018 — Biroul Bancii Mondiale din Romania, in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului și cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, a gazduit un atelier de lucru dedicat dezbaterii opțiunilor de implementare a sistemului…

- Autoritatea pentru Protecția Datelor se spala pe maini in scandalul Facebook – Cambridge Analytica și spune ca nu are competențe sa verifice daca utilizatorii din țara noastra sunt afectați de scurgerea de informații sau daca astfel de practici inca mai exista, iar datele oamenilor sunt sifonate ilegal.…

- In trimestrul IV 2017, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63,4%, in scadere fata de trimestrul anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In trimestrul IV 2017, rata de ocupare* a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…

- Universitatea din Craiova (UCv), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Asociația de Acreditare din Romania (RENAR) și Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) organizeaza, astazi, de la ora 12.00, Conferința Regionala SV-Oltenia „Noile…

- Un proiect de ordin al Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prevede ca tarifele de racordare la reteaua electrica nu vor mai include si contravaloarea contorului. Astfel, costurile vor scadea. “In practica s-a constatat ca lucrarile de racordare la retea se executa de operatori economici…

- Guvernul a aprobat astazi includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite de care beneficiaza asigurații cu sau fara contribuție personala destinate pentru tratamentul mai multor afecțiuni, printre care : tuberculoza, afecțiuni oncologice, astm bronșic, poliartrita reumatoida,…

- Tarifele de racordare la reteaua electrica, platite de oricine doreste sa aiba acces la reteaua de electricitate, nu vor mai include si contravaloarea contorului, potrivit unui proiect de ordin al Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Costul unei racordari uzuale a unei case scade…

- Milioane de oameni din intreaga lumea au inundat retelele sociale cu mesaje prin care isi exprima regretul fata de moartea renumitului fizician Stephen Hawking. Multe dintre fotografiile postate de internauti se concentreaza pe scaunul cu rotile in care era imobilizat savantul, informeaza BBC.

- La sfarsitul lunii ianuarie 2018, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,99%, cea mai mica din ultimii 25 de ani, raportat la aceeasi luna. Potrivit datelor gestionate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, rata somajului in prima luna a acestui an a fost mai mica cu…

- Transgaz a achizitionat pe 27 februarie, cand era ger puternic, o cantitate de circa un milion de metri cubi, la un pret foarte mare: 127 lei/MWh, in conditiile in care pretul mediu pe bursa pentru luna februarie era de 90 lei/MWh. Transgaz motiveaza aceasta tranzactie prin faptul ca a fost necesara…

- Politistii suceveni s-au aflat in data de 8 Martie 2018 in mijlocul comunitatii, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, pentru a marca Ziua Internationala a Femeii si, totodata, pentru a sensibiliza opinia publica in legatura cu acest eveniment.Politistii rutieri si cei din cadrul Politiei ...

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Corpul de Control al Guvernului intervine in forta intr-o institutie-cheie din statul roman. Mai mult, au fost sesizati si procurorii pentru nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, ca urmare a unei reclamatii facute de 6 dintre cei 7 membri. Acestia au reclamat ca presedintele…

- Asociatia Colegiul Pacientilor ii cere primarului din Giurgiu sa scoata de pe internet lista cu afectiunile medicale de care sufera asistatii sociali. „Primaria din Giurgiu incalca legea prin acest demers”, atrage atentia organizatia, care a sesizat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii…

- Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Fostul premier s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații in dosarul in care Sebastian Ghița este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa…

- 13% dintre parinti nu stiu ce fac copiii atunci cand sunt online Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe Internet, dar în realitate nu stiu chiar tot, releva un studiu al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii privind modul…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) este obligatorie in sectorul public, in timp ce, in mediul privat, vorbim despre o recomandare - a explicat pentru Agerpres, Oana Luisa Dumitru, sef Birou Relatii Internationale in Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter…

- Liviu Dragnea a anuntat miercuri ca a stabilit, impreuna cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sa infiinteze o comisie de ancheta parlamentara care sa vizeze activitatea sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. Potrivit proiectului de hotarare obtinut de Hotnews.ro, comisia…

- Astazi (6 februarie 2018) întreg internetul sarbatorește Ziua Siguranței pe Internet, ocazie cu care se recomanda ca orice persoana sau entitate care se intersecteaza cu mediul online sa se concentreze asupra securitații și siguranței în mediul online. Pentru cei care dețin un cont Google…

- Exercitarea autoritatii statului realizata la nivelul I.S.U.J. Galati prin activitatea Inspectiei de Prevenire s-a materializat in anul 2017 prin inspectii sau controale individuale, colective, dar si prin actiuni de controale tematice inopinate. ISU a planificat si desfasurat 780 inspectii de prevenire,…

- Cheia viitorului in energie o reprezinta extinderea utilizarii energiei electrice in special catre transportul in comun, prepararea hranei, incalzire/racire etc, se arata in noul program de guvernare. Un mare accent este pus pe sursele regenerabile de energie, care vor asigura, pe termen mediu, 43%…

- Cine este Stefan-Radu Oprea, care il inlocuiește pe Ilan Laufer, la Ministerul pentru IMM-uri. Senator de Prahova, acesta a fost prefect, și a studiat Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. Stefan-Radu Oprea s-a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994,…

- Pe data de 28 ianuarie 2018, se aniverseaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, care marcheaza implinirea a 37 de ani de la semnarea, la Strasbourg in anul 1981, a Conventiei 108 pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal - primul instrument legal…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici. Decizia intra in vigoare incepand de astazi, 10 ianuarie 2018, scumpirea fiind operata ca urmare a solicitarilor furnizorilor. ANRE recunoaste implicit…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC si a motivat recent decizia 3221 C5 4083 4158 din 12.12.2017 privind contestatiile depuse de Zip Escort SRL si Security Guard Group SRL, in urma licitatiei pentru servicii de paza si protectie ce a fost organizata de Directia de Sanatate Publica…

- Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a fost semnat de catre presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede introducerea Comisiei…