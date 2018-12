Buget Uniunea Europeană 2019: ”Asigură spaţiu de manevră” Bugetul pentru anul viitor, de 148,2 miliarde de euro (169 de miliarde de dolari), reprezinta o crestere de peste 2% fata de 2018. Planul este 'avantajos din punct de vedere economic si asigura spatiu de manevra pentru a face fata unor nevoi neasteptate', a afirmat Hartwig Loeger, ministrul austriac de Finante si negociatorul sef pentru statele membre ale UE. Sume mai mari vor fi alocate pentru cercetare si inovare, infrastructura si programe de schimb pentru tineri. Aproximativ 1,45 miliarde de euro sunt alocati pentru sprijinirea refugiatilor din Turcia, in timp ce fondurile pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

