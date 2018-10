Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cheltuit in mod inadecvat circa 3,3 miliarde de euro din bugetul sau pe 2017, o pierdere de 2,4%, a anuntat joi Curtea Europeana de Conturi (ECA), relateaza dpa. Practic, banii europeni nu au fost cheltuiti in conformitate cu reglementarile UE, fie in urma unei erori de contabilitate,…

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Marian Cucsa, sustine ca politicieni din opozitie, alaturi de unii europarlamentari, urmaresc denigrarea Romaniei in Parlamentul European pentru a castiga capital electoral. El afirma ca "politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta…

- Un sondaj online, derulat in Uniunea Europeana, arata faptul ca Europenii vor sa se renunțe la ora de vara. Mai precis, 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora, in ultima duminica din luna martie , au declarat miercuri,…

- Totodata, reducerea masiva a cheltuielilor de investitii din ultimii ani pentru a acomoda presiunile de amploare localizate la nivelul cheltuielilor rigide (de natura salariilor si pensiilor) este cu atat mai putin oportuna intr-o economie in care insuficienta infrastructurii este identificata in mod…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei, de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi pe site-ul Ministerului Finantelor.…