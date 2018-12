Buget UE. Liderii europeni, discuţii decisive In concluziile lor, sefii de stat si de guvern cer urmatoarei presedintii rotative a UE in primul semestru al lui 2019, Romania, sa pregateasca o pozitie de negociere pentru statele membre, "in vederea ajungerii la un acord in cadrul Consiliului European din toamna lui 2019". Este pentru prima data cand acest subiect este abordat la un nivel atat de inalt. Doua surse europene citate de AFP sustin ca unele tari cred ca si acest calendar este foarte ambitios.



Dupa ce ajung la o pozitie comuna, statele membre trebuie sa negocieze si cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord final. Comisia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu a anunțat ca exista deja o propunere pentru bugetul 2021-2027, perioada in care se vor pune la dispoziția Romaniei 27 de miliarde de euro. "Comisia Europeana va fi alaturi de Romania și dupa 2020. In propunerea noastra pentru bugetul 2021-2027, Romania are alocate 27 miliarde…

- El a spus ca drepturile romanilor sunt protejate prin aceasta forma de acord, iar aceștia vor putea sa munceasca și sa studieze in continuare in Marea Britenie, sa beneficieze de pensii și de asigurari de sanatate. "Consiliul, in formatul UE 27, a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (fara Londra) au aprobat duminica acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, discutiile sefilor de stat si de guvern s-au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, problematica migratiei, securitatea interna UE si aspecte legate de relatiile externe ale UE. "In procesul…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Propunerea britanica de acord Brexit a fost respinsa joi de liderii UE, reuniți la summit-ul de la Salzburg, acum prim-ministrul Theresa May se afla sub presiune pentru a-si modifica substantial oferta, scrie The Guardian . Theresa May afirma insa ca observațiile liderilor UE reprezinta doar „tactici…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum. "Este un moment in care si Guvernul, si autoritatile locale, trebuie sa se pregateasca…