Buget suplimentat pentru “Rabla Plus” Ministerul Mediului a anuntat ca, incepand de astazi, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data, de cand a fost lansat, cand se epuizeaza sumele alocate initial. Bugetul alocat inițial pe anul in curs, pentru persoanele fizice, a fost rezervat integral dupa aproximativ trei luni de la lansare, in contextul in care, in anul 2018, același buget de 15 milioane de lei a fost rezervat pe parcursul intregului an. In cadrul acestui program, romanii pot beneficia de un ecotichet de 45.000 lei, dar care sa nu reprezinte mai mult… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

