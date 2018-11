Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea pe care ministrul Tria a trimis-o Bruxelles-ului, in care se confirma ca in Italia raportul dintre deficit si PIB ramane 2,4% a starnit deja multe reactii in Europa. Olanda cere Comisiei Europene sa ia masuri: "este putin surprinzator, dar foarte dezamagitor faptul ca Italia nu si-a revizuit…

- Ministerul Economiei din Italia cauta sa inrautateasca estimarea din buget privind avansul economiei in 2019, pentru a ajunge la un acord cu Comisia Europeana referitor la politica sa fiscala, au anuntat duminica publicatiile italiene, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Luna trecuta, Comisia…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire crede ca nu exista riscul unei extinderi a crizei provocata de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodata avertizeaza ca zona euro este insuficient pregatita pentru o face fata unei noi crize economice sau financiare, informeaza Reuters.…

- Comisia Europeana nu are de ales si este obligata sa respinga proiectul de buget al Italiei pe 2019, a anuntat, marti, Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comisiei responsabil cu stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital, adaugand ca Roma "incalca reglementarile…

- Comisia Europeana a trimis joi o scrisoare autoritatilor de la Roma in care solicita clarificari pentru ceea ce a numit un derapaj bugetar "fara precedent", informeaza Bloomberg. Scrisoarea, inmanata de comisarul european pentru economie, Pierre Moscovici, care a avut joi o intalnire la Roma…

- Este imposibil sa-ti imaginezi o Italie fara euro, a afirmat comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, dupa ce a solicitat "explicatii" Italiei pentru bugetul sau considerat dincolo de recomandarile europene, noteaza AFP. "Nu-mi imaginez euro fără Italia şi…

- Scrisoarea, inmanata de comisarul european pentru economie, Pierre Moscovici, care a avut joi o intalnire la Roma cu ministrul italian de Finante, Giovanni Tria, marcheaza debutul unui proces care ar putea culmina cu o decizie a Comisiei de respingere a proiectului de buget al Italiei, lucru care…

- Gunther Oettinger, Comisarul european pentru Buget, a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, care s-ar afla „in pericol de moarte”, scrie Politico. Oettinger a declarat ca aprobarea rapida a viitorului buget pe termen lung al UE de catre liderii nationali…