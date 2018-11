Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire crede ca nu exista riscul unei extinderi a crizei provocata de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodata avertizeaza ca zona euro este insuficient pregatita pentru o face fata unei noi crize economice sau financiare, informeaza Reuters.…

- Bruxelles-ul este ingrijorat ca industria auto a UE, unde sunt 13 milioane de angajati, ar putea ramane in urma in cursa pentru producerea in masa a vehiculelor electrice, din cauza dependentei de bateriile din Asia. Carlos Ghosn, directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi,…

- Germania va prelungi controalele la frontiera cu Austria cu sase luni, pana in mai 2019, a anuntat vineri ministrul de interne german Horst Seehofer, relateaza dpa. Decizia - bazata pe argumentul ca este inca mult prea usor pentru migranti sa se deplaseze intre tarile membre UE si ca lipsesc controalele…

- Autoritatile iraniene au anuntat ca l-au convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Teheran pentru a protesta fata de extradarea de catre Berlin in Belgia a unui diplomat iranian suspectat de implicare intr-un proiect de atentat asupra unei adunari a opozantilor iranieni la finalul lui iunie,…

- Marocul nu este pregatit sa puna la dispozitie vreo parte a teritoriului sau pentru a gazdui centre de debarcare a migrantilor pe perioada evaluarii cererilor de azil ale acestora in Europa, a declarat ministrul de externe marocan, Nasser Bourita, intr-un interviu acordat cotidianului german Die…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia, relateaza…

- Ungaria se afla inca sub atacul unor forte pro-migratie conduse de presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza MTI. 'Indiferent de presiuni, guvernul (ungar) va sustine aceasta lupta pentru cauza Europei si a patriei', a spus Peter…

- Cel care se considera „un adevarat fiu al secolului al XIX lea”, cu ascendența basarabeana de pe Kogilnic, dar nascut la Iasi (6 septembrie 1817), personalitate fascinanta a epocii moderne, spirit pasionat [1] , a absolvit studii in Franta si Germania (Berlin), a fost profesor de istorie nationala la…