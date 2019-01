Buget România 2019. Vîlceanu (PNL): Se anunță un an groaznic "Anul 2019, din punct de vedere financiar, se anunta groaznic si pentru Romania si pentru unitatile administrativ-teritoriale. Practic, suntem in 10 ianuarie si Romania nu are un buget. Bugetul pentru 2019 nici macar nu a fost adoptat in Guvern, nu se cunoaste nici macar o varianta de lucru a acestui Guvern. Ultimele informatii aparute in presa vorbeau despre un deficit de 4,8% din PIB, ceea ce inseamna ca Romania se confrunta cu grave probleme financiare. In acest moment, inainte de adoptarea bugetului a fost data acea Ordonanta 114, prin care sunt limitate anumite cheltuieli si sunt introduse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, a avertizat in data de 20 decembrie Ministerul de Finanțe, ca aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri in telecom incalca legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro.In pofida recomandarilor…

- Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, a avertizat in data de 20 decembrie Ministerul de Finanțe, ca aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri in telecom incalca legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro. In ciuda observațiilor ANCOM,…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca in ordonanta de urgenta adoptata vineri de Guvern se arata ca, prin derogare de la Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, primul ministru, Viorica Dancila, si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, "de data asta nu trebuie sa ateste corectitudinea datelor" din...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca in ordonanta de urgenta privind masurile fiscal-bugetare, adoptata saptamana trecuta de Guvern, apare un articol care prevede ca premierul si ministrul de Finante nu raspund pentru corectitudinea datelor din planificarea bugetara pe anul viitor.…

- Cei mai mari bancheri din Romania au lansat, vineri, un mesaj fara precendent catre Guvern, spunand ca noile masuri anuntate de Ministerul de Finante vor duce la cresterea costurilor de finantare ale populatiei, companiilor si statului, la majorarea inflatiei si implicit la erodarea puterii de cumparare.

- Investitorii straini se declara dezamagiti de discursul public care incearca sa sugereze ca ”strainii” doresc sa faca rau Romaniei si care antagonizeaza companiile mari cu cele mici, criticand in acest context si ultima Ordonanta de Urgenta emisa de Ministerul de Finante, care urmeaza sa modifice peste…

- "Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate…

- Mihai Weber anunța ca Ministerul de Finanțe a dat aviz favorabit pentru proiectul de hotarare prin care se dorește scoaterea din circuitul forestier a peste 110 hectare de teren. Deputatul PSD susține ca, in cateva saptamani, ar putea intra pe ordinea de zi a ședinței de guvern spre aprobare.”Este un…