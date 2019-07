Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa aloce inca un miliard de lei din Fondul de Rezerva pentru Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), dupa ce acum 10 zile a aprobat o alta alocare de un miliard de lei.

- Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar considera ca adoptarea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului ar fi condus „la un adevarat dezastru pentru județul Arad”. Deputatul social-democrat susține ca „daca ar fi intrunit majoritatea, votul PNL, USR și al celorlalte partide din Opoziție, ar…

- Guvernul a decis, miercuri, sa suplimenteze cu 650 milioane de lei bugetul Ministerului Mediului pentru restituirea taxei auto, din Fondul de rezerva bugetara al Executivului prevazut pe acest an, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Nelu Barbu, potrivit Mediafax. „Guvernul a aprobat un proiect…

- Executivul ar putea aproba miercuri, in sedinta de Guvern, o Hotarare pentru alocarea unei sume suplimentare din fondul de rezerva pentru taxa auto, a anuntat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, fara a preciza insa despre ce suma este vorba.Intrebat daca s-a incheiat procesul de…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, joi, ca vor fi transferati 700 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului in cel de mediu pentru ca cei care au depus cereri de restituire a taxei auto pana la 31 august 2018. Printr-o Hotarare de Guvern vor fi transferati 700 milioane…

- Rovana Plumb a ieșit la atac. Cu ocazia zilei comunei Petrești (Dambovița), aceasta a vorbit despre salariile romanilor, comparativ cu cele oferite de Germania angajaților care muncesc sezonier. Plumb a laudat Fondul de Dezvoltare și Investiții, programul de suflet al lui Liviu Dragnea. ”A fost…

- Ministerul Finanțelor a inceput sa perpetueze o stare de fapt in sensul ca amana cateva zile publicarea execuției bugetare. Daca in primele luni de guvernare PSD-ALDE, regula era clara: in fiecare zi de 25 a lunii, cand toata lumea platește taxele, contribuțiile și impozitele catre bugetele de stat…

- Legea a trecut cu 165 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa consilierilor BNR care au criticat repatrierea aurului. Dragnea spune ca aceștia vorbesc prostii și ca nu e prima data cand lanseaza informații false. "Eu…