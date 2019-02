Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2019 se estimeaza la 76,67 miliarde de lei, reprezentand 7,5% din Produsul Intern Brut, iar in cadrul acestora veniturile totale ale bugetelor locale se estimeaza la 57,65 miliarde de lei, respectiv 5,6% din…

- Liderul PSD susține ca, in decursul anului trecut, PIB-ul și veniturile bugetare au crescut cu o treime fața de 2016. Astfel, Liviu Dragnea, a scris duminica pe Facebook ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica…

- Bugetul general consolidat a incheiat anul 2018 cu un deficit de 2,88% din Produsul Intern Brut, nivel identic cu cel la care s-a inchis bugetul si in anul 2017, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. Deficitul bugetar se plasează, astfel, sub ţinta de 2,97% din…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni cu un deficit de 26 miliarde lei (5,58 miliarde euro), 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata…

- Franta a devansat Danemarca și a devenit tara cu cele mai mari taxe in 2017, in conditiile in care veniturile din taxe ale guvernelor din tarile dezvoltate au atins un nivel record, arata datele publicate miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Anul trecut, veniturile…

- Franta a devansat Danemarca și a devenit tara cu cele mai mari taxe in 2017, in conditiile in care veniturile din taxe ale guvernelor din tarile dezvoltate au atins un nivel record, arata datele publicate miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Anul trecut, veniturile…

- In primele zece luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB. In septembrie, bugetul general consolidat a incheiat primele noua luni cu un deficit de…

- Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele afisate joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Deficitul bugetar din perioada…