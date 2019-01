Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD a scris, duminica, pe Facebook ca Romania a avut cele mai mari creșteri in ultimii doi ani. Liviu Dragnea susține ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25 la suta. "71,2 miliarde…

- Romania se confrunta cu un final dificil al ciclurilor economic si electoral, iar riscurile politice si fiscale probabil vor creste in 2019-2020, sunt de parere analistii Unicredit Bank, care apreciaza ca Guvernul ar putea intampina dificultati in a mentine deficitul bugetar sub 3% din PIB, in pofida…

- "Avand in vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei cresteri economice inteligente, sustenabile si inclusive bazata pe o forta de munca calificata si retribuita conform calificarii..." –așa debuteaza textul OUG 114 prin care Guvernul a instituit potopul de taxe asupra…

- Economia romaneasca performeaza in continuare, in trimestrul III al acestui an cresterea economica fiind cu 1,9% mai mare fata de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de…

Prestigioasa institutie de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat in aceste zile, printr-un document oficial, ca Romania se afla pe un drum ascendent in ceea ce priveste reconfirmarea...

- Investițiile romanești in active productive sunt departe de a fi ținut pasul cu creșterea economica bazata pe consum. Astfel, competitivitatea economiei reale a Romaniei ramane in urma celei a țarilor din regiunea Europei Centrala și de Est (ECE). Ponderea formarii brute de capital fix (FBCF) in produsul…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la creșterea economica."Datele facute publice ieri de INS arata ca masurile luate sunt cele corecte. Potrivit INS, in al treilea trimestru creștere economica a Romaniei a accelerat cu 1.1 % fața de ultimul…

- Majorarea salariilor din sectorul public si modificarile programate a fi aduse pensiilor ar trebui reevaluate prn prisma implicatiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilitatii fiscale si cresterii economice pe termen lung, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International…