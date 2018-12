Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, si vicepresedintele liberal Florin Citu au prezentat, joi, un proiect de buget alternativ pentru anul 2019, criticand faptul ca Guvernul nu a venit cu o propunere...

- PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019, a declarat purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. "PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada de criza si in recesiune, asa cum mai multe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, pentru preluarea de catre Romania a presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, Guvernul "si-a facut temele", insa a atras...

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca executivul a trimis in urma cu cateva zile Comisiei Europene un document in care ar promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in anul 2019 la nivelul lunii decembrie 2018.

- Florin Citu a facut scris sambata, pe Facebook, ca PSD si ALDE nu mai aplica legea salarizarii unitare si recunosc falimentul programului de guvernare. "PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani. Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un…

- Controverse privind legea salarizarii intre putere și opoziție, asta dupa ce Guvernul a promis majorarea salariului minim și o noua lege a salarizarii care ar avea aplicabilitate pana in 2022. De cealalta parte, exista acuzații cum ca este luata in calcul inghețarea salariilor in 2019, potrivit unui…

- Senatorul PNL Florin Cițu a declarat miercuri ca Legea pensiilor este un șantaj „infect” al coaliției PSD-ALDE impotriva romanilor, iar daca Guvernul era cu adevarat interesat de pensionari, creșteau punctul de pensie din luna ianuarie a acestui an, așa cum era prevazut in programul de guvernare.Citește…

- Secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, nu ar exclude o ''interventie militara'' in Venezuela pentru a rasturna guvernul presedintelui Nicolas Maduro, responsabil de grava criza economica si umanitara din aceasta...