Stiri pe aceeasi tema

- Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber, cu exceptia anumitor salariati din domeniul Apararii, sigurantei si ordinii publice sau personalului cu statut special, potrivit datelor

- Nestle Romania arata ca a luat decizia de a inchide fabrica din Timisoara "dupa analize amanuntite si dupa implementarea tuturor alternativelor". 388 de angajati vor ramane fara un loc de munca. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Nestle Romania, au inceput demersurile pentru inchiderea…

- Lupta timișorenilor cu hoții din buzunare a inceput, pe Facebook, inca din urma cu cațiva ani. Cei mai afectați au fost calatorii din mijloacele de transport in comun din oraș, care au reclamat de nenumarate ori ca tramvaiele, autobuzele și troleibuzele sunt pline de raufacatori care opereaza…

- Andrei Nicolae Popa anunța și ca instituția de invațamant a fost amendata din nou de DSP, cu inca 5.000 lei, pentru mizeria de la cantina. Contactați de Edupedu.ro, reprezentanții Universitații din București spun ca aceste burse “au fost acordate pentru activitați suplimentare activitații generale de…

- ​Trebuie sa invațam la nivel european ca, cu cat o zona devine mai saraca, alta devine mai bogata, dar undeva lucrurile se rup, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului.

- Previziuni astrologice pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2018. Neptun revine la mersul direct – Careu in T puternic pe semnele Fixe Previziuni Urania pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2018: Berbec a Intre 24 și 25 noiembrie dimineața, disponibilitate pentru exprimarea pe cale verbala, pentru a face…

- Trend descendent al criminalitatii in Romania Trendul descendent al criminalitatii sesizate în România se mentine si în primele 10 luni ale acestui an, Politia Româna reusind diminuarea riscurilor care puteau afecta ordinea si siguranta publica, informeaza miercuri IGPR.…

- Domnule Iulian Bunea, de curand s-a implinit un an de cand ați preluat funcția de director in cadrul companiei Exclusiv Auto Alba Iulia. Cum ați caracteriza aceasta perioada? A fost un an provocator din toate punctele de vedere. In general, se crede ca managementul in genul acesta de business este…