Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile dintre reprezentanții guvernului și cei ai administrațiilor publice locale nu pot decat sa-i mulțumeasca pe primari: impozitul pe venit va ramane in totalitate (100%) la bugetele locale. Aceasta este principala decizie luata in urma negocierilor de miercuri, transmisa de Ministerul Finanțelor…

- "Somam coalitia de guvernare PSD-ALDE sa respecte promisiunea din programul de guvernare de alocare a 100% din impozitul pe venit si din impozitul pe pensii de peste 2.000 lei catre bugetele locale. De asemenea, solicitam imperativ Guvernului Dragnea - Dancila sa respecte formula de distribuire a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita coalitiei de guvernare PSD-ALDE sa respecte promisiunea de alocare a 100% din impozitul pe venit bugetelor locale. "Somam coalitia de guvernare PSD-ALDE sa respecte promisiunea din programul de guvernare de alocare a 100% din impozitul pe venit…

- Pensiile speciale primite de magistrați au inegistrat o creștere record in doar trei luni de zile. Sumele suplimentare au venit de la bugetul de stat, dupa cum arata datele Casei Naționale de Pensii."Astfel, potrivit datelor CNPP, in luna decembrie, numarul magistratilor care primeau pensii…

- Guvernul se pregateste sa modifice Legea responsabilitatii fiscal-bugetare deoarece nu se poate incadra in limitele de deficit prevazute de regulamentul Comisiei Europene, a declarat, miercuri, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Ea a mentionat ca la Ministerul Finantelor se afla in dezbatere publica…

- Eugen Teodorovici a anunțat de unde va strange Guvernul cele 10 miliarde de euro pe care Liviu Dragnea le vrea in Fondul de investiții locale. La Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a declarat ca banii vor intra direct din Trezoreria Statului in Bugetele locale. In plus, el a…

- USR a realizat harta banilor cheltuiti de autoritatile locale in acest an pentru iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion, in total 11 milioane de euro alocati prin achizitii directe, fara licitatii, relateaza News.ro.„Cand primariile aprind beculetele, USR va aprinde luminitele!…

- Reduceri de bugete la nu mai puțin de opt ministere - asta propune Ministerul Economiei pentru cea de-a doua rectificare de buget din 2018."Diminuari au fost operate avand in vedere gradul de executie a cheltuielilor, in principal, la proiectele finantate din fonduri europene la: Ministerul…