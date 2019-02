Buget 2019: Guvernul taie drastic din banii pentru biserici, dar creste alocarea pentru salariile preotilor

Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede reducerea cu 33,86%, fata de executia preliminata pe 2018, a creditelor bugetare destinate sustinerii cultelor religioase, care constau in principal in bani alocati pentru construirea si intretinerea lacaselor de cult, de la 213,2 la 141 milioane lei.



In 2017, in acest scop s-au cheltuit de la buget doar 70,26 milioane lei.



Alocarile ar putea creste insa pe parcursul anului, la rectificarile bugetare si din fondurile de rezerva ale Executivului, asa cum s-a intamplat de altfel in mod constant in ultimii 3 ani, conform Profit.ro.



…