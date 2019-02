Buget 2019: Guvernul taie banii de la DNA cu 6%, iar de la DIICOT cu peste 13%

Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede taierea cu 6% a creditelor bugetare ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), de la o executie preliminata pe 2018 de 185,058 milioane lei la o alocare de 174,017 milioane lei anul acesta.



Anul trecut, bugetul DNA a crescut cu aproape 10% fata de 2017, conform datelor analizate de Profit.ro.



Cheltuielile de personal, care ocupa cea mai mare pondere in bugetul institutiei, sunt prevazute in bugetul pe 2019 in scadere cu 2,63% fata de 2018, la 156,9 milioane lei. Cele cu bunuri si servicii sunt mentinute la nivelul executiei de anul…