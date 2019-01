"Este o situatie inadmisibila (faptul ca Romania nu are adoptata legea bugetului pe anul 2019 - n.r.), in conditiile in care Romania preia si Presedintia Consiliului Uniunii Europene si ne face de ras in fata partenerilor nostri europeni, unde Guvernul Romaniei va trebui sa conduca dezbaterile despre noul exercitiu financiar al UE, in conditiile in care nu este in stare, la inceputul anului, sa prezinte bugetul propriei tari. Asa ceva nu cred ca s-a mai intalnit la nivel european, este o situatie fara precedent la nivelul UE si cel mai grav este ca in acest moment sunt cateva categorii sociale…