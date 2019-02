Buget 2019: Cat primesc ministerele si principalele institutii - cresteri si de 338,9%

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019, intr-un final, joi seara, dupa o intarziere de mai bine de o luna. Finantele mizeaza pe un PIB de 1.022.500 milioane lei, o tinta de crestere economica de 5,5% si o rata a inflatiei de 2,8%. Bugetul de stat pe 2019 este…

- Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt inregistrate la contribuțiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB. …

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat, joi seara, proiectul bugetului de stat pe 2019 și proiectul bugetului de asigurari sociale, urmand ca cele doua acte normative sa fie aprobate sambata de Guvern. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe o creştere de 5,5% faţă de 2018,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, pe pagina personala de Facebook, cifrele care stau la baza Bugetului pe anul 2019. Dragnea arata ca sunt cele mai mari creșteri din istorie, in doi ani consecutivi.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala…

- Vor primi, precum sportivii de performanța, o alocație de hrana „Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului Ministerului Apararii…

- Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza vor primi aproape 70 de milioane de lei in plus la cea de-a doua rectificare bugetara din acest an.

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde…

- Resursele de energie primara au crescut in primele noua luni ale anului cu 1,4%, iar cele de energie electrica au urcat cu 0,1% fata de aceeasi perioada din 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Astfel, principalele resurse de energie…