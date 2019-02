Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in sus, de la 4,3% la 4,4%, pe seria bruta, cresterea economica din al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului 2017. În decembrie 2018, INS a confirmat estimările publicate la jumătatea lunii noiembrie 2018,…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat, vineri, in cea de-a doua serie de date provizorii, creșterea economica din trimestrul al treilea din 2018, de 4,4%, fiind la jumatate fața de creșterea din 2017 din aceeași perioada, cand procentul a fost de 8,8%. In ceea ce privește primele noua luni…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali,…

- "Avand in vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei cresteri economice inteligente, sustenabile si inclusive bazata pe o forta de munca calificata si retribuita conform calificarii..." –așa debuteaza textul OUG 114 prin care Guvernul a instituit potopul de taxe asupra…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in trimestrul al treilea, a crescut cu 1.048 fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 17.363, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.In al doilea trimestru din acest an, numarul de…

- Consumul gospodariilor a fost motorul cresterii economiei in primele noua luni ale acestui an, cu o contributie de 3,1%, in timp ce exportul si investitiile continua sa aiba un impact negativ de minus 1,5% si, respectiv, minus 0,2%, potrivit datelor provizorii ale Institutului National de Statistica…

- Datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit carora cresterea economica a Romaniei s-a accelerat semnificativ in al treilea trimestru, cu 1,9% fata de al doilea trimestru din 2018, arata ca masurile luate de Guvern sunt corecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in deschiderea…