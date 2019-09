Stiri pe aceeasi tema

- Momentul de care ne-a fost frica, iata, a sosit. Peste Ploiesti, urmeaza sa se aștearna intunericul si de data asta, la propriu. Din 5 septembrie, toate bazele sportive ale CSM Ploiesti raman fara curent. Din cauza datoriilor si a lipsei banilor la buget, furnizorul va opri curentul in toate bazele…

- Doua reprezentante prahovene, la start: Activ Prahova Ploiesti – la feminin, CSM Ploiesti – la masculin Petre Apostol Noul sezon al Diviziei A la handbal, esalonul secund valoric, va incepe in data de 7 septembrie la feminin si o saptamana mai tarziu la masculin. La fel ca si in sezonul anterior, judetul…

- In ediția viitoare a Ligii a 3-a, cele trei conjudețene au fost repartizate in serii diferite, Metalurgistul Cugir urmand sa activeze in Seria a IV-a (la fel ca sezonul precedent), iar Industria Galda și Unirea Alba Iulia au trecut in Seria a V-a. O situație de acest gen s-a produs in urma cu doua sezoane,…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin din cadrul proaspatului infiintat club sportiv al Consiliul Județean Prahova, CS Activ Prahova Ploiesti, si-a inceput activitatea, in vederea sezonului 2019/2020 din Divizia A, esalonul secund, efectuand primul antrenament, luni seara, in Sala „Olimpia”. Noua…

- Stefan Banica va concerta la Galati, pe data de 27 octombrie 2019, prima oprire dintr-un spectaculos turneu national in 8 orase romanesti. Pregatiti-va pentru ENERGIE, EMOTIE & ROCK ‘N ROLL! Galatenii sunt invitati sa participe la deosebitele concerte marca Stefan Banica care se vor desfasura in 8 orase,…

- Gasca Zurli revine la Targu Jiu! Cea mai iubita gasca pornește din nou in jurul lumii si e gata sa ii imprieteneasca pe copii cu geografia, dar, mai mult decat atat, sa ii invețe ca visurile se implinesc atunci cand ai curajul sa mergi spre ele. Astfel, pe data de 27 octombrie, ora 17.00, la…

- Petre Apostol Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, va supune aprobarii legislativului județean, in cadrul ședinței din aceasta luna, un acord de principiu privind inființarea unui club sportiv, prin care sa preia activitatea echipei divizionare de handbal HC Activ CSO Plopeni. Echipa…