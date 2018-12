Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica se simte perfect in Arabia Saudita, acolo unde pe locul 3 cu Al Shabab. Dupa victoria cu Al Batin, 4-0, Marius Șumudica a celebrat azi Craciunul, alaturi de familia sa și de staff-ul sau. Intr-un video postat de fiica sa, Sarah, Șumudica apare petrecand intr-o camera de hotel și facand…

- Marius Șumudica și Constantin Budescu au dus pe Al Shabab pe podium in Arabia Saudita, dupa victoria entuziasmanta impotriva lui Al Batin, scor 4-0, partida in care fostul mijlocaș de la Astra și FCSB a dat doua goluri și o pasa de...

- Al-Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, a bifat azi a treia victorie consecutiva in campionatul Arabiei Saudite, 4-0 pe teren propriu cu Al Batin. Constantin Budescu, fosta vedeta a FCSB-ului, a facut show și a reușit o "dubla". A fost o victorie incontestabila pentru Al-Shabab, care conducea…

- Formatia Al Shabab, antrenata de Marius Sumudica, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Al Batin, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Arabiei Saudite, in care Constantin Budescu a inscris doua goluri si a pasat decisiv la alt gol, relateaza News.ro.Budescu…

- Al Shabab, echipa antrenata de Marius Șumudica, a obținut o victorie dramatica in Arabia Saudita, 1-0 la Al Ahli, cu golul lui Arthur, in minutul 90+6. Șumi il introdusese pe brazilian in minutul 87. Constantin Budescu, intrat in partea secunda, a contribuit la gol cu o pasa ”deșteapta”. Valerica Gaman,…

- Al Shabab a inceput bine campionatul, dar jocul si rezultatele au de suferit in ultimele meciuri. Echipa este la cinci puncte de ultimul loc ce asigura prezenta in Liga Campionilor Asiei, iar suporterterii ii cer demisia lui Marius Sumudica. In ultimele trei meciuri, Al-Shabab a obtinut un…

- Constantin Budescu a fost decisiv pentru Al Shabab în remiza de pe teren propriu cu Al-Ettifaq, scor 2-2, în etapa a 11-a din campionatul Arabiei Saudite. Mijlocașul român a reușit un gol și o pasa de gol.

- Al Shabab, formația antrenata de Marius Șumudica, a terminat la egalitate in deplasarea de la Al-Raed, scor 1-1. Cu Valerica Gaman accidentat, Șumudica s-a putut baza pe un singur roman astazi, Constantin Budescu. Decarul formației nu a dezamagit. A oferit un assist de geniu la golul marcat de Nasser…