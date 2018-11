Guvernul ungar nu intentioneaza sa cedeze in conflictul sau cu Universitatea Central Europeana (CEU), fondata de omul de afaceri George Soros, a indicat miercuri seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, cu cateva zile inainte de o data-limita importanta pentru viitorul institutiei, informeaza joi AFP.



Ministrul estimeaza ca aceasta universitate emblematica din Budapesta nu este in masura sa-si continue functionarea in mod legal in Ungaria, in conditiile in care este acreditata in SUA, iar guvernul lui Viktor Orban a modificat anul trecut legea cu privirile la institutiile de invatamant…