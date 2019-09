Budai: Daca se abroga OUG 114 avem o problema cu ceea ce tine de pensia minima; vor fi afectati 950.000 de oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata. Intrebat la Antena 3 daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, Budai a raspuns: In ceea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, insa a dat asigurari ca se va gasi o solutie legala si corecta "pentru a merge mai departe", potrivit Agerpres. El a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, insa a dat asigurari ca se va gasi o solutie legala si corecta "pentru a merge mai departe". El a fost intrebat…

- Punctul de pensie crește la 1.265 lei, cu un impact de 8,4 mld. lei in buget. FMI și CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscala Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor.…

- Punctul de pensie crește la 1.265 de lei, cu un impact de 8,4 mld. lei in buget. FMI și CE atrag atenția ca noua lege a pensiilor reprezinta un risc major pentru stabilitatea fiscala Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate. Punctul de pensie creste…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate. „Noi anticipam…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, la Antena 3, ca in aceasta dimineața premierul Viorica Dancila a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA in cazul adopției fetiței din Baia de Arama.„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei…