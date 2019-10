Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce președintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, a declarat ca 400.000 de bugetari vor fi dati afara dupa ce PSD va fi inlaturat de la guvernare, avertizand ca „vin vremuri grele peste Romania”.Om de afaceri apropiat…

- "Aș vrea sa vad analiza acelor 400.000 (de disponibilizari-n.red.), sa vad cați dintre ei sunt medici, cați dintre ei sunt profesori, cați dintre ei sunt pompieri, pe care ii veneram atunci cand fac fapte de eroism, cați dintre ei sunt jandarmi, pe care la fel ii veneram cand avem intemperii in Romania.…

- Romania va avea in 2020 un Guvern cu prim-ministru tehnocrat, care initial va lua masura disponibilizarii a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renuntarii la cota unica de impozitare si adoptarea impozitarii progresive. Acesta este mesajul lui Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de…

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, le-a transmis oamenilor de afaceri germani din Romania ca in viitorul apropiat ar trebui concediați pana la 400 de mii de bugetari. Informația a incins spiritele, insa PSD spune ca asemenea afirmații nu au susținere in realitate. Ministrul…

- "As vrea sa spun doua chestiuni. Exista necesitate de forta de munca in tara asta incredibil de mare. In privat lipsesc cel putin 100.000 de oameni cu care ar trebui sa se faca plus valoare in tara asta. Indiferent ce se va intampla in zona bugetara, oamenii respectivi nu vor ramane fara munca. In…

- Un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere in 2020 in Romania, care initial va lua masura disponibilizarii a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renuntarii la cota unica de impozitare si adoptarea impozitarii progresive, le-a transmis marti seara presedintele Camerei…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a facut, marti, un apel public catre populatia din Botosani sa semneze impreuna cu PSD "Pactul national pentru bunastarea romanilor". Potrivit acestuia, Pactul national pentru bunastarea romanilor reprezinta asigurarea fiecarui botosanean…

- Marius Budai, ministrul Muncii, susține ca a fost gasita soluția pentru plata angajațiilor din cele trei ministere unde s-au intarziat salariile. Ministrul Muncii a anuntat, in exclusivitate la Romania TV, ca s-a gasit solutia pentru plata salariilor restante de la ministerele detinute pana nu demult…