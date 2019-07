Romania nu intra in colaps sub nicio forma din cauza pensiilor care nu sunt pe baza de contributivitate si nici din toata valoarea pensiilor celor 5 milioane de pensionari, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Marius Budai. "Din cele 9.312 pensii (de serviciu n.r.), undeva la 5.306 sunt la peste 10.000 de lei, iar restul de 4.000 sunt la sub 10.000 de lei. Si o parte din aceste pensii sunt pe baza de contributivitate, completarea vine de la bugetul de stat. Din aceasta valoare nu intra Romania in colaps sub nicio forma, de fapt din toata valoarea pensiilor a celor 5 milioane…