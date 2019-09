Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal in direct intre doi avocati din cazul Caracal. Avocatul Claudiu Lascoschi, cel care il reprezinta din oficiu pe Gheorghe Dinca, a fost invitat marti in studioul Antena 3, unde a facut mai multe afirmatii cu privire la dosarul penal de la DIICOT. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- Rareș Bogdan: Am ascultat cu mare atentie pe ministrul Budai. Uneori, chiar și oamenii din Ardeal din dorința de a fi placuți liderilor politici devin ipocriți. Imi pare rau ca Budai se transforma in ipocrit si minte fara nerusinare. Niciodata PNL nu va taia pensiile. Marius Budai: Pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, l-a intrebat, sambata, pe fostul președinte Traian Basescu daca este adevarat ca a spus ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Basescu i-a spus ca este interesanta „prezentarea metafizica”, dar acest lucru se intampla in anul 1997, cand Romania nu era in UE, informeaza…

- Un tanar a murit in acesta seara strivit de o caruța plina cu lemne. Tanarul In varsta de 23 de ani din comuna argeșeana Mihaiesti transporta lemne cu caruța pe un teren inclinat, caruța s-a rasturnat, iar lemnele au cazut peste baiat. O ambulanța SMURD și un echipaj SAJ au ajuns la fața locului. Baiatul…

- Urmaresc și eu, ca de altfel intreaga suflare a acestei tari, grozaviile de la Caracal. Coroborand datele difuzate in media despre cazul respectiv cu cele ale unui dosar pe care il am in lucru, mi-a venit ideea acestui articol, pentru ca, asa cum veti putea remarca in cele ce urmeaza, caruta cu prosti…

- In direct la Romania TV ,inistrul Muncii a facut mai multe precizari cu privire la promulgarea legii pensiilor, iar mai apoi a avut mai multe contre cu un deputat PNL. ”Iata ca ceea ce am spus de la inceput ca este o lege constituționala s-a adeverit. Daca opoziția nu ar fi contestat aceasta…

- Sase copii si mama lor au ajuns, duminica, la spital dupa ce caruta in care se aflau s-a rasturnat pe raza localitatii Satu Nou din judetul Bistrita-Nasaud. Cel mai grav ranit este un bebelus de 3 luni, aflat in bratele surorii sale de zece ani, care l-a scapat in momentul accidentului, scrie Mediafax.…