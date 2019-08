Stiri pe aceeasi tema

- Posesorii de mașini inmatriculate in alte județe in afara de București și Ilfov nu vor mai putea intra in Capitala decat daca achita o taxa. 10 lei pe zi sau 1.900 lei pe an. Primaria București anunța ca a lansat in dezbatere publica acest proiect. Zeci de mii de mașini cu numere de provincie circula,…

- Țigarile se scumpesc din nou! O Ordonanța de Guvern in acest sens va fi adoptata saptamana viitoare. Majorarea accizei la tigarete, reducerea numarului de posturi de secretari de stat in ministere, eliminarea sporului pentru conditii grele si vatamatoare, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea Europeana in doi ani. "In primele sase luni, Guvernul a imprumutat (...) aproape 10 miliarde…

- In Romania, banii nu asigura succesul programelor militare de inzestrare. Primele transportoare Piranha nu au fost livrate nici dupa aproape jumatate de an de la termenul prevazut in contract.

- Banii care nu au fost alocati pe primele trei luni ale acestui an vor fi recuperati la rectificarea bugetara de luna viitoare, a declarat, miercuri, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, dupa intalnirea edililor de municipii cu premierul la Palatul Victoria. "Banii pe primele trei luni…

- Firmele din Romania suporta in continuare cele mai mari creșteri procentuale ale costurilor cu forța de munca, inclusiv cu salariile, comparativ cu situația din toata Uniunea Europeana, releva datele Eurostat. In ciuda creșterilor salariale din mediul privat, tot sectorul bugetar are cea mai brusca…

- CALENDAR… Elevii de clasa a XII-a trebuie sa se inscrie pana vineri, 31 mai, la prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Acestia vor sustine luni, 3 mai, prima proba, cea de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin…