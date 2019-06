Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor, declarata neconstitutionala, a intrat, marti, in dezbaterea comisiilor reunite de munca si juridica, din Camera Deputatilor. Proiectul a picat la vot, in prima camera sesizata, la Senat, iar deputatii vor sa dea votul final miercuri. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca este posibil ca legea pensiilor sa fie votata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, daca in cursul zilei de marti primeste raport de adoptare in comisia de specialitate potrivit Agerprees. "Daca maine (marti - n.r.), in cadrul comisiei se…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a precizat ca in sedinta de Guvern de joi urmeaza sa fie discutate clarificarile aduse proiectului Legii pensiilor, in baza deciziei Curtii Constitutionale. "Noi am elaborat cele trei clarificari solicitate de Curtea Constitutionala, dar nu pot sa…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, a fost prezent astazi in județul Suceava la invitația liderului județean al PSD, seantorul Ioan Stan și a președintelui organizației de pensionari a PSD, Mișu Gafencu. El a avut o intalnire la Frasin cu peste 500 de suceveni de varsta a treia. Marius…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Respectam deciziile Curtii Constitutionale si vom pune in aplicare in termenul cel mai scurt decizia referitoare la Legea pensiilor, a declarat luni seara, ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria. "Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, marti, ca a avut discutii cu liderii de sindicate din industria prelucratoare axate pe Legea dialogului social, iar materialul final privind acest proiect de act normativ va fi primit miercuri de la Comisia pentru munca din Camera Deputatilor si retrimis sindicatelor.…