Budăi le cere demisiile lui Iohannis şi Orban: Și-au bătut joc de români! El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca atat Iohannis, cat si "vectorii de opinie din PNL" au mintit atunci cand au declarat public ca nu sunt bani la buget pentru plata pensiilor, iar acum au ajuns sa spuna ca vor mari pensiile. "Pentru ca recent a inceput campania electorala, am vazut cum de la domnul presedinte Iohannis pana la vectorii de opinie din PNL au inceput sa dea inapoi si nu ca spun ca nu sunt bani sau ca sunt bani, dar spun ca vor da si nu vor taia. Am o intrebare foarte clara: cand au mintit? Atunci cand au spus ca le lasam o gaura in buget… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

