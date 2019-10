Stiri pe aceeasi tema

- Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat, duminica, la Digi24, Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura adoptata, joi, de catre Parlament."Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget.…

- Marius Budai, ministrul Muncii, dezminte informatia ca ar fi o gaura in buget si nu exista bani pentru plata pensiilor si salarii, informeaza romaniatv.net. Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate…

- Banii pentru plata salariilor și pensiilor sunt prinse in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura...

- "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate cifrele reale si o sa vedem cum "greaua mostenire" va fi gestionata de Guvernul Ludovic Orban. Pe langa toate lozincile politice, va spnn cu simt de responsabilitate…

- ”Acel calendar pe care noi l-am propus pana in 2020 și ulterior, trebuie aplicat. Trebuie sa ne indreptam catre parinții și bunicii noștri care inca au pensii mici in Romania. Suntem in situația in care am avut parte de o alta majorare cu 15% a punctului de pensie, așa cum am spus și prevazut in…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca „se fac in curand doi ani de cand presedintele tot ameninta ca nu vor fi platite salariile si pensiile”, ceea ce nu s-a intamplat niciodata. Budai sustine ca seful statului incearca astfel sa pregateasca populatia pentru…

- Plata pensiilor majorate cu 15% va incepe efectiv de luni, a declarat, la Mamaia, ministrul Muncii, Marius Budai. Totodata, va crește și pensia minim garantata. "Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tiparite, sunt facute primele plati catre Posta Romana. De luni, incepem efectiv plata…

- Guvernul a prevazut in buget sumele necesare pentru acest an pentru plata salariilor si a pensiilor, ca si pentru majorarea punctului de pensie, din septembrie, a dat, astazi, asigurari ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. El a precizat, la Bacau, ca executivul va avea grija sa prevada si in bugetele…