- Giorgiana Radu24 Cazul fetiței de opt ani din Baia de Arama a revoltat societatea romaneasca. Cum era și firesc, un val uriaș de emoție și empatie a iscat drama copilului abandonat pe care, acum, asistenți maternali, parinți adoptivi și autoritați se razboiesc. Ceea ce s-a intamplat vineri, in județul…

- Anchete peste anchete, dupa ce fetița din Mehedinți a fost luata de autoritați din casa asistentului maternal pentru a ajunge la parinții adoptivi. Ministrul Muncii a cerut un raport de la Direcțiile pentru Protecția Copilului din Dolj și Mehedinți.

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj catre Ambasada SUA, care se refera la situatia Sorinei, fetita adoptata de o familie de romani din SUA, si care a fost luata, cu forta, de la asistentii maternali. "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorința de a avea o stransa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, a anuntat vineri seara ca a cerut un raport de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj (DGASPC) in care sa se spuna exact ce s-a intamplat in cazul fetitei din Baia de Arama, adoptate de o familie de romani din SUA,…

