Budăi - Ialomițianu, scandal, în direct, la tv Ministrul Muncii, Marius Budai a asigurat ca romanii iși vor primi salariile și pensiile recalculate chiar daca Opoziția spune ca nu, intr-o intervenție la Romania TV, moment in care a inceput un schimb de replici cu fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu. Ialomițianu: Daca imi permiteți, vreau sa il salut și eu pe domnul ministru. Daca ne referim la incasarile bugetare, și vorbesc in calitate de fost ministru al Finanțelor și pe baza datelor bugetare, intr-adevar, incasarile bugetare pe 2019 sunt mai mari decat anul trecut și eu cred salariile și pensiile vor fi platite fix… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte a ajuns, nu sa ignore fisa postului, sa nu o cunoasca. Pentru ca, din a fi cel echidistant si toate cele care scriu in fisa postului, iata ca domnul presedinte este clar ca face campanie. Este doar presedinte al PNL. Din punctul meu de vedere,…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor ajunge la o intelegere cu Guvernul privind sprijinirea investitiilor sale prioritare, precum cele din sanatate,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Romania TV ce se intampla cu pensiile romanilor si cand se vor dubla alocatiile copiilor. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si a facut datoria si a dat aprobarea doamnei premier si al majoritatii parlamentare, o ordonanta de urgenta prin care a modificat…

- Ministrii Ecaterina Andronescu si Marius Budai, de la Educatie si Munca, vor fi audiati, saptamana viitoare, in comisia de drepturile omului din Parlament, in urma declaratiei ministrului Andronescu, privind copiii cu nevoi speciale si mutarea loc in clase speciale. Ministrul Muncii va trebui sa dea…

- Schimb dur de replici, miercuri, in plenul Parlamentului, la dezbaterea bugetului de stat pe 2019. Opozitia a acuzat Guvernul ca foloseste persoanele cu dizabilitati ca "victime colaterate" in razboiul cu primarii. Ministrul Muncii a raspuns pe acelasi ton, si i-a acuzat la randul lui pe parlamentarii…

- Anul 2019 a debutat cu o declaratie controversata a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice. Daca nu exista in lege, o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda", a spus el. O declaratie…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si-a exprimat duminica seara temerea ca, daca Opozitia vine la putere, va pregati terenul pentru inghetarea pensiilor si salariilor, dand asigurari ca, in cazul in care PSD ramane la guvernare si dupa 2020 vor fi bani de pensii si salarii marite,…

- Pensii 2019. Cand se maresc. "Incepand cu luna martie, vom reusi sa trimitem pensionarilor aceste decizii de recalculare, cu punerea lor in plata imediat", a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, intr-un interviu pentru Romania TV. Pensii 2019. Cand se maresc. Ministrul Muncii, declara,…