- Premierul Viorica Dancila se declara nemulțumita de colaborarea cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care i-a cerut, in repetate randuri, sa demisioneze din fruntea Guvernului. Intrebata astazi daca va merge la discuții cu președintele pe tema revocarilor de miniștri, in cazul in care va fi…

- Liderii PSD s-au reunit azi in sedinta Biroului Permanent (BPN), pentru a discuta despre refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici la Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor. Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea ar vrea ca Guvernul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, dupa ședința CEx PSD, referitor la miniștrii refuzați de președintele Klaus Iohannis, ca doar premierul poate decide revocarea unui ministru, șeful statului neavand niciun cuvant de spus.Ministrul Justiției a explicat ca, potrivit…

- "Reamintesc ca am avut dreptate toți cei care am afirmat faptul ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția atunci cand a refuzat revocarile incercand astfel sa creeze o situație de blocaj intr-o schimbare normala de Guvern și generand o criza și a greșit de asemenea atunci cand nu a motivat…

- Președintele Romaniei a nu a semnat decretele de revocare in cazul lui Paul Stanescu și Lucian Șova. Șeful statului inlocuirea celor doi cu Ilan Laufer, respectiv Olguța Vasilescu.Olguța Vasilescu a condus Ministerul Muncii, insa in Guvernul Dancila 2 ar fi urmat sa preia portofoliul de la…

- Klaus Iohannis a atacat din nou Guvernul,dupa adoptarea OUG 92 care aduce modificari legilor justiției. "Aceasta ordonanța este foarte ingrijoratoare. Apoi, ministrul Justitiei a venit, fara nicio explicatie, fara transparenta sau consultari publice, sa schimbe aceste articole. Dar macar de ar fi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni seara ca nu exista vreo reglementare in care sa se precizeze ca daca presedintele Klaus Iohannis respinge prima propunere de desemnare a procurorului-sef al DNA, a doua trebuie sa fie o alta persoana. Intrebat la Antena 3 daca va trebui sa vina cu…

- Acesta a dorit sa-i raspunda Gabrielei Firea care a sugerat la un post de televiziune ca partenera de viata a presedintelui PSD se implica in guvernare. Dragnea a spus ca nu este adevarat si a facut un apel catre toti secretarii de stat sau chiar ministri sa-l anunte daca suna cineva si se prezinta…