Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, a anuntat vineri seara ca a cerut un raport de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj (DGASPC) in care sa se spuna exact ce s-a intamplat in cazul fetitei din Baia de Arama, adoptate de o familie de romani din SUA, si sa prezinte punctul de vedere al psihologului si asistentului social. "Eu, ca un vechi lucrator in asistenta sociala, din 1995, chiar speram sa nu vad asa ceva niciodata. Am vazut ca si Parchetul si IPJ au anuntat ca vor face verificari si vor vedea exact ce s-a intamplat acolo. Eu am dat ordin presedintelui…