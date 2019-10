Executivul va pune de miercuri in transparenta o Hotarare de guvern prin care salariul minim pe economie va fi majorat cu 100 de lei, a anuntat, marti, ministrul demis al Muncii, Marius Budai.



"Vor sa desfiinteze salariul minim (noul guvern - n.r.), adica sa ne aduca cumva la un nivel de sclavagism modern. Am luat decizia aseara, intr-o discutie cu doamna premier si cu domnul ministru Teodorovici ca maine dimineata (miercuri - n.r.) sa punem in transparenta publica o Hotarare de guvern prin care vom majora salariul minim pe economie cu 100 de lei, asa cum scrie in programul de guvernare",…