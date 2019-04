Budăi: Băsescu minte. Ar fi de râs dacă n-ar fi serios ”Daca nu ar fi problema atat de serioasa, și știți cu cata aplecare ne gandim noi, PSD, la pensionari, practic ar fi de ras aceasta chestiune. Același domn Basescu care nu a avut nicio problema sa le taie pensionarilor cu veniturile cele mai mici, pensiile, acum nu mai poate de grija lor. Domnul președinte face ce a facut tot timpul, adica minte prin omisiune. Nu spune ca face raportarea la salariul mediu brut intr-o perioada in care contribuțiile angajatorilor nu erau introduse in salariul mediu brut, cu alta perioada in care contribuțiile angajatorului sunt introduse in salariul mediu brut.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

