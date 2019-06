Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca este posibil ca legea pensiilor sa fie votata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, daca in cursul zilei de marti primeste raport de adoptare in comisia de specialitate potrivit Agerprees. "Daca maine (marti - n.r.), in cadrul comisiei se…

- Legea pensiilor va trece in Camera Deputatilor si, daca nu vom reusi un dialog onest cu colegii din Opozitie, pe argumente, nu pe declaratii politice, vom incerca un vot saptamana viitoare, a declarat, joi seara, ministrul Muncii, Marius Budai. "Eu asigur toti pensionarii ca vom trece…

- Varianta revizuita a legii, dupa ce CCR a declarat-o partial neconstitutionala, a fost respinsa ieri de Senat, in absenta unei mari parti a parlamentarilor PSD. Reexaminarea Legii pensiilor, ca urmare a deciziei din martie a CCR care a decis ca legea este partial neconstitutionala, a fost…

- Reprezentanții taximetriștilor susțin, printr-un comunicat de presa, ca Uber, Bolt și Clever au fraudat bugetul statului. In replica, asociația care reprezinta platformele de tip ridesharing susține ca e o minciuna. Disputa dintre cele doua parți a reizbucnit dimineața cand Confederația Operatorilor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat la RomaniaTV referitor la recalcularea pensiilor celor care au lucrat in grupele 1 si 2 de munca, ca pana in prezent peste 43 de mii de pensii au fost revizuite. Legea pensiilor se afla in Parlament pentru revizuirea unor articole contestate la Curtea Constitutionala.…

- Ministrul Muncii a avut, joi, o intrevedere cu peste 500 de membri si sustinatori ai PSD din localitatea suceveana Frasin, carora le-a transmis ca fondul de pensii va deveni excedentar in 2019. "Domnul ministru a tinut sa puna capat speculatiilor tendentioase promovate de reprezentantii PNL…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, i-a acuzat pe colegii din opoziție ca merg pe ”aceeași logica a taierilor” din perioada in care s-au aflat la guvernare și a atras atenția ca in legea pensiilor nu scrie ca majorarile vor fi facute de la 1 ianuarie ci ca actualizarea va fi anuala.”Am tot spus-o,…