Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat sambata ca a avut o discutie telefonica cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, care l-a asigurat de toata colaborarea sa pentru a verifica starea copilului adoptat de familia de romani din SUA, urmand ca luni sa se vada cu acesta…

- Adrian Zuckerman se va prezenta in fața Senatului pe data de 20 iunie. Daca acesta primi confirmarea Senatului in urma audierilor va deveni noul ambasador al Statelor Unite in Romania, inlocuindu-l pe Hans Klemm. Senatul SUA este dominat de Partidul Republican. DC News a scris in exclusivitate…

- Generalul Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut luni, 3 iunie, o intrevedere cu secretarul de stat al Fortelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Mark T. Esper, la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.Potrivit MApN, la intrevedere au fost prezenti Comandantul Fortelor Terestre…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES, lucrarile reuniunii desfasurate la Bucuresti, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, au fost deschise de secretarul general al MAE, Laura Elena Chiorean, si de directorul general al Departamentului Consular. Ambii…

- Miercuri, 24 aprilie 2019, Excelența Sa Hans G. Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a vizitat Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Acesta a prezentat aspectele esențiale ale relațiilor dintre Statele…

- Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale a M.Ap.N. a organizat miercuri, 24 aprilie, la Palatul Cercului Militar National, reuniunea Comitetului Mixt Romano American pentru implementarea sbquo;,Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile…

- Barack Obama a postat, duminica, o fotografie alaturi de familia sa, ocazie cu care le-a urat tuturor catolicilor „Paște Fericit”. Paștele catolicilor a avut loc, duminica, 21 aprilie, iar familia Obama a decis sa le transmita un mesaj tuturor credincioșilor. In fotografia postata pe Instagram, Obama,…

- Spiritul american al antreprenoriatului este una dintre cele mai admirate calitati ale Statelor Unite, iar alaturi de acesta exista un mediu de inovatie care prospera, a declarat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, la cea de-a doua editie a conferintei internationale…